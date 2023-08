Visites de l’église romane Saint-Hilaire Vieux Saint-Hilaire Saint-Hilaire-les-Places, 16 septembre 2023, Saint-Hilaire-les-Places.

Saint-Hilaire-les-Places,Haute-Vienne

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Patrimoines et Cultures de Saint-Hilaire-les-Places vous propose de venir découvrir l’église, ses trésors architecturaux, ses fresques remarquables et ses magnifiques vitraux contemporains.

Visites commentées à 14h, 15h et 16h..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . EUR.

Vieux Saint-Hilaire Église Romane

Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the European Heritage Days, the Patrimoines et Cultures de Saint-Hilaire-les-Places association invites you to come and discover the church, its architectural treasures, its remarkable frescoes and its magnificent contemporary stained-glass windows.

Guided tours at 2, 3 and 4pm.

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la asociación Patrimoines et Cultures de Saint-Hilaire-les-Places le invita a descubrir la iglesia, sus tesoros arquitectónicos, sus notables frescos y sus magníficas vidrieras contemporáneas.

Visitas guiadas a las 14:00, 15:00 y 16:00 h.

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes lädt der Verein Patrimoines et Cultures de Saint-Hilaire-les-Places Sie ein, die Kirche, ihre architektonischen Schätze, ihre bemerkenswerten Fresken und ihre wunderschönen zeitgenössischen Glasfenster zu entdecken.

Kommentierte Besichtigungen um 14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr.

Mise à jour le 2023-08-17 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus