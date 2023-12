PROMENADE À BORD DE L’EVASION AVEC LE PÈRE NOËL Vieux Port Pornic Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

fin : 2023-12-28 15:00:00 Le bateau à moteur l’Évasion 3 propose des sorties joyeuses avec le Père Noël !.

– 30 min de promenade ( plusieurs sorties par jour) dans le vieux port avec le bateau l’Évasion 3.

– goûter et boisson offerts

– rencontre avec le Père Noël

– photos avec le Père Noël devant le château .

Vieux Port

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire

