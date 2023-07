Visite du vieux port, histoire de la batellerie Vieux port Pont-du-Château Catégories d’Évènement: Pont-du-Château

Puy-de-Dôme Visite du vieux port, histoire de la batellerie Vieux port Pont-du-Château, 16 septembre 2023, Pont-du-Château. Visite du vieux port, histoire de la batellerie 16 et 17 septembre Vieux port Participation libre A travers cette visite au plus près de l’Allier, découvrez l’histoire castelpontine et régionale d’une économie florissante, celle de la batellerie. A découvrir : vieux ports, pont sur l’Allier, passe à saumons, … Gratuit – Tout public – Parking

Rendez-Vous Rue de la marine – Vers le parking de l’Estredelle

Réservation : Office de tourisme métropolitain – 04 73 98 65 00 et sur clermontauvergnetourisme.com
Vieux port
Rue de la Marine 63430 Pont-du-Château

