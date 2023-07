22 juillet 2023 – HK en concert à Marseille (13) Vieux port Marseille, 22 juillet 2023, Marseille.

22 juillet 2023 – HK en concert à Marseille (13) Samedi 22 juillet, 20h30 Vieux port Gratuit, tout public.

Danser encore, une chanson qui a voyagé partout en France et par-delà nos frontières ; une mélodie contagieuse, une irrévérence joyeuse, une irrépressible envie de se se retrouver, de semer et de s’aimer, de sourire et de danser… ensemble !

Retrouvez HK et ses ami-es musicien-nes à l’énergie communicative dans un concert aux allures de bal populaire, pour un beau moment de partage et de musique :)

Date : samedi 22 juillet 2023 à 20h30

Gratuit, ouvert à toutes et à tous.

Buvette et restauration sur place

Programme :

14h ouverture

15h ateliers & activités

16h30 débat « Le centre social de demain »

18h30 Scène ouverte

18h45 grande paëlla

20h30 concerts : Les Dames de la Joliette / HK

Adresse : Vieux Port, face à l’hôtel de ville, 13000 Marseille

Vieux port 13000 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

