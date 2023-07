Quadra Solo Duo Méditerranée Vieux Port de Marseille Marseille 7e Arrondissement, 19 août 2023, Marseille 7e Arrondissement.

Marseille 7e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

La Société Nautique de Marseille et l’association Course des Vieux Safrans ont décidé d’innover en ouvrant la régate à la fois aux régatiers dont les bateaux sont jaugés en IRC, mais aussi aux concurrents jaugés en OSIRIS..

2023-08-19 fin : 2023-08-25

Vieux Port de Marseille

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Société Nautique de Marseille and the association Course des Vieux Safrans have decided to innovate by opening the regatta to both IRC-rated sailors and OSIRIS-rated competitors.

La Société Nautique de Marseille y la asociación Course des Vieux Safrans han decidido innovar abriendo la regata tanto a los regatistas calificados IRC como a los competidores calificados OSIRIS.

Die Société Nautique de Marseille und der Verein Course des Vieux Safrans haben beschlossen, die Regatta innovativ zu gestalten und sie sowohl für Regattasegler mit IRC-Booten als auch für Teilnehmer mit OSIRIS-Booten zu öffnen.

