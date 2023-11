Randonnée Découverte de la Pointe du Médoc avec le CPIE Médoc – 5Km. Réservation obligatoire. Vieux Port aux Huîtres Le Verdon-sur-Mer, 11 novembre 2023, Le Verdon-sur-Mer.

Le Verdon-sur-Mer,Gironde

En traversant une partie des espaces portuaires, nous retracerons l’évolution de ces milieux et nous évoquerons la perception des risques sur ces milieux..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 13:00:00. EUR.

Vieux Port aux Huîtres

Le Verdon-sur-Mer 33123 Gironde Nouvelle-Aquitaine



By crossing part of the port area, we will retrace the evolution of these environments and discuss the perception of risks to them.

Atravesando parte de la zona portuaria, recorreremos la evolución de estos entornos y estudiaremos la percepción del riesgo en estas zonas.

Indem wir einen Teil der Hafengebiete durchqueren, werden wir die Entwicklung dieser Umgebungen nachvollziehen und die Wahrnehmung der Risiken für diese Umgebungen erörtern.

Mise à jour le 2023-10-30 par OT Médoc Atlantique