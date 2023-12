Randonnée Découverte de la Pointe du Médoc avec le CPIE Médoc – 5Km. Réservation obligatoire. Vieux Port aux Huîtres Le Verdon-sur-Mer, 11 novembre 2023, Le Verdon-sur-Mer.

Le Verdon-sur-Mer Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-11 10:00:00

fin : 2023-11-11 13:00:00

En traversant une partie des espaces portuaires, nous retracerons l’évolution de ces milieux et nous évoquerons la perception des risques sur ces milieux..

En traversant une partie des espaces portuaires, nous retracerons l’évolution de ces milieux et nous évoquerons la perception des risques sur ces milieux.

En traversant une partie des espaces portuaires, nous retracerons l’évolution de ces milieux et nous évoquerons la perception des risques sur ces milieux.

EUR.

Vieux Port aux Huîtres

Le Verdon-sur-Mer 33123 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-07 par OT Médoc Atlantique