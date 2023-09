Visite guidée de pont à pont Vieux pont de Léhon Dinan, 17 septembre 2023, Dinan.

Visite guidée de pont à pont Dimanche 17 septembre, 11h00 Vieux pont de Léhon

A l’occasion d’une visite randonnée, empruntez le chemin de halage qui relie le vieux pont de Léhon au port de Dinan. Venez admirer la cité médiévale depuis des points de vue inédits et la biodiversité qui peuple les bords de Rance. Les liens qui unissement Dinan et Léhon depuis bientôt un millénaire n’auront bientôt plus de secret pour vous.

Vieux pont de Léhon 22100, Léhon Dinan Dinan 22100 Léhon Côtes-d’Armor Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T13:00:00+02:00

Chemin de halage 1 / cl. Service Patrimoines, Ville de Dinan