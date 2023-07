Circuit : déambulation artistique « découverte des dentelles nomades » Vieux Moulin Vernon Catégories d’Évènement: Eure

Vernon Circuit : déambulation artistique « découverte des dentelles nomades » Vieux Moulin Vernon, 16 septembre 2023, Vernon. Circuit : déambulation artistique « découverte des dentelles nomades » 16 et 17 septembre Vieux Moulin Déambulation artistique Partez à la découvertes des dentelles nomades des Tisseuses de liens (Bretagne), en partenariat avec les dentelliers des Fuseaux en Seine. Ces oeuvres éphémères sont installées : – au Vieux Moulin à Vernon (8 Rue Pierre Bonnard), -en bord de Seine à Vernon (Esplanade Jean-Claude Asphe), – au Jardin des Arts à Vernon (Rue des Écuries des Gardes), -devant la Mairie de Saint Marcel (55 route de Chambray) Vieux Moulin Bord de Seine, Vernonnet, 27200 Vernon Vernon 27200 Eure Normandie Accès libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

