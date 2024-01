Contes mythologiques Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Vieux, dimanche 4 février 2024.

Contes mythologiques Une médiatrice du musée vous propose une découverte de la mythologie pour petites et grandes oreilles. Dimanche 4 février, 16h30 Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Compris dans l’entrée du musée, réservation conseillée

Une découverte d’histoires tirées des grands récits de la mythologie grecque et romaine. Une médiatrice conte des histoires de héros, de dieux et déesses ou de simples mortels…

À 16h30, en famille, enfants à partir de 5 ans, compris dans l’entrée du musée, réservation conseillée https://my.weezevent.com/contes-mythologiques-2024

Vieux-la-Romaine, c’est l’histoire de la ville d’Aregenua, une capitale qui administra un des territoires de l’actuelle Normandie bien avant la naissance de celle-ci. Les premières traces d’implantation de la ville remontent au début du Ier siècle ap. J.-C. Son essor urbain se serait effectué dans les années 120-140 ap. J.-C. et s’illustre par un vaste programme de constructions monumentales. La ville atteint son apogée entre le milieu du IIe siècle ap. J.-C. et la première moitié du IIIe siècle ap. J.-C. Ensuite, la cité décline et s’engage dans un processus de ruralisation.

Aujourd’hui, les visiteurs peuvent découvrir cette cité antique en visitant le musée et les vestiges du Forum et de deux maisons romaines.

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques, Département du Calvados