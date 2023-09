Halloween au musée… Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Vieux, 27 octobre 2023, Vieux.

Halloween au musée… Vendredi 27 octobre, 20h00 Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Entrée libre et gratuite, de 20h à minuit.

Nocturne exceptionnelle

Le temps d’une soirée, la Compagnie Millimétrée investit le musée et les sites archéologiques à sa manière. Arts vivants, lumière et déambulations pour plonger les lieux dans une ambiance singulière, spectaculaire, entre décalage et poésie.

Une invitation à visiter autrement, et à redécouvrir le musée et le jour des morts, cette fête Romaine si spéciale.

Musique, danse, arts du cirque, théâtre, mises en lumière…

Au fil de leur déambulation, à leur rythme, les visiteurs découvrent différentes propositions artistiques au musée et sur les vestiges archéologiques du Forum et des deux maisons romaines. Une soirée qui réserve de nombreuses surprises !

Entre moments poétiques tels que le duo d’un violoncelliste et d’une danseuse sur les vestiges d’une maison romaine et moments accrobatiques avec un spectacle de portique aérien sur la Maison au Grand Péristyle, il n’est pas à exclure que les visiteurs rencontrent d’illustres personnages de l’antique cité d’Aregenua revenus hanter le musée…

Un spectacle de Albin Warette / Cie millimétrée-collectif Culture en Mouvements

De 20h à minuit, entrée libre et gratuite.

Découvrir l’univers de la Compagnie millimétrée au travers de projets réalisés pour d’autres musées :

https://youtu.be/aWpJGCoInIk

Maquillages pour tous

Chacun est invité à se faire maquiller pour se fondre dans l’ambiance de la Fête des morts !

N’hésitez pas à venir déguisés… les équipes du musée auront certainement quelques friandises à proposer pour échapper aux mauvais sorts !

De 14h à 16h puis de 20h à 22h.

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles, Vieux 14930 Vieux 14930 Calvados Normandie 02 31 71 10 20 https://www.vieuxlaromaine.fr [{« data »: {« author »: « Collectif Culture En Mouvements », « cache_age »: 86400, « description »: « Quartier Libre dans le quartier des Sciences !nnLe Quai des Savoirs et le Musu00e9um su2019associent u00e0 nouveau pour ne faire quu2019un, reliu00e9s par le jardin des plantes. nnCette soiru00e9e donne carte blanche aux arts vivants et invite u00e0 visiter, voir, diffu00e9remment corps, tu00eate et sens en action. Artistes et spectateurs entreront en ru00e9sonance avec les lieux et ce quu2019ils proposent. Musiques, corps, numu00e9ros, interaction : tout sera matiu00e8re u00e0 jouer, cru00e9er, par le spectacle, des sensations vivantes emplies du2019humanitu00e9 ! nnAu programme de la soiru00e9e : Pour le Musu00e9um : soiru00e9e « wild side ».nnDes marionnettes indomptables, des rencontres animales singuliu00e8res, un lu00e2cher de pianiste, des squelettes vivants en libertu00e9 et coloru00e9s, un concert suave et pu00e9tillant, des numu00e9ros au00e9riens en jardin, des animaux amazoniens en libertu00e9, une ambiance u00e9meraude, des projections sauvages… Une vu00e9ritable invitation u00e0 visiter et venir voir le Musu00e9um autrement !nnPour le Quai des Savoirs : soiru00e9e » switch on ».nnDes u00e9nigmes projetu00e9es au mur, des jongleries et manipulations du2019objets, de la vidu00e9o immersive pour sensations lumineuses, du v-jaying, des surprises choru00e9graphiques, lu2019exposition Luminopolis, le Quai des petits, des sensations lumineuses et autres entresorts choru00e9graphiques… La lumiu00e8re sera u00e0 la fu00eate et tout sera matiu00e8re u00e0 jouer, et cru00e9er ! Avec la complicitu00e9 artistique du collectif Culture en Mouvements. », « type »: « video », « title »: « La Nuit des Musu00e9es au Museum et au Quai des savoirs – Quartier libre #2 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/aWpJGCoInIk/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=aWpJGCoInIk », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCnZq-EHkiXI4UwZg4djB8gQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/aWpJGCoInIk »}] 1 Musée et 3 Sites

Vieux-la-Romaine, c’est l’histoire de la ville d’Aregenua, une capitale qui administra un des territoires de l’actuelle Normandie bien avant la naissance de celle-ci. Les premières traces d’implantation de la ville remontent au début du Ier siècle ap. J.-C. Son essor urbain se serait effectué dans les années 120-140 ap. J.-C. et s’illustre par un vaste programme de constructions monumentales. La ville atteint son apogée entre le milieu du IIe siècle ap. J.-C. et la première moitié du IIIe siècle ap. J.-C. Ensuite, la cité décline et s’engage dans un processus de ruralisation.

Aujourd’hui, les visiteurs peuvent découvrir cette cité antique en visitant le musée et les vestiges du Forum et de deux maisons romaines.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T20:00:00+02:00 – 2023-10-27T23:59:00+02:00

2023-10-27T20:00:00+02:00 – 2023-10-27T23:59:00+02:00

Compagnie Millimétré, collectif Culture en Mouvement