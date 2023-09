Journées du Patrimoine – Visite des vestiges des maisons romaines Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Vieux, 16 septembre 2023, Vieux.

Journées du Patrimoine – Visite des vestiges des maisons romaines 16 et 17 septembre Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Gratuit.

À Vieux-la-Romaine, deux « domus » restaurées vous sont présentées : la Maison au Grand Péristyle, luxueuse demeure de notable dans le quartier chic du forum, et la Maison à la cour en U, plus modeste, dans un quartier artisanal et commerçant.

À travers les architectures et les décors vous toucherez à la vie quotidienne et à l’organisation sociale de la ville antique. Les guides changeront votre vision de la « romanité ». A bas les idées reçues !

Samedi et dimanche : 11h, 14h, 16h

Gratuit

Sans réservation

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles, Vieux 14930 Vieux 14930 Calvados Normandie 02 31 71 10 20 https://www.vieuxlaromaine.fr 1 Musée et 3 Sites

Vieux-la-Romaine, c’est l’histoire de la ville d’Aregenua, une capitale qui administra un des territoires de l’actuelle Normandie bien avant la naissance de celle-ci. Les premières traces d’implantation de la ville remontent au début du Ier siècle ap. J.-C. Son essor urbain se serait effectué dans les années 120-140 ap. J.-C. et s’illustre par un vaste programme de constructions monumentales. La ville atteint son apogée entre le milieu du IIe siècle ap. J.-C. et la première moitié du IIIe siècle ap. J.-C. Ensuite, la cité décline et s’engage dans un processus de ruralisation.

Aujourd’hui, les visiteurs peuvent découvrir cette cité antique en visitant le musée et les vestiges du Forum et de deux maisons romaines.

