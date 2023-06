La visite des petits héros ! (à partir de 6 ans) Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Vieux, 25 juillet 2023, Vieux.

La visite des petits héros ! (à partir de 6 ans) Mardi 25 juillet, 14h00 Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques 2€ en supplément de l’entrée du musée

Thésée, Jason et Ulysse… trois héros de l’Antiquité dont les exploits font rêver petits et grands depuis des milliers d’années ! Trois héros face aux obstacles de la mer, face à de nombreux dangers et monstres en tous genres… tout un imaginaire issu de la mythologie à découvrir pendant la visite.

La médiatrice du musée accompagne les enfants à la découverte de ces fabuleuses histoires et les invite à devenir des petits héros au coeur de l’espace immersif.

Les petits héros d’aujourd’hui pourront ensuite laisser libre cours à leur imagination en créant un porte-clé du bateau de leur héros préféré en plastique fou.

Conseillé pour les enfants à partir de 6 ans, adulte accompagnateur obligatoire, 2€ en supplément de l’entrée du musée.

Sur réservation

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles, Vieux 14930 Vieux 14930 Calvados Normandie 02 31 71 10 20 https://www.vieuxlaromaine.fr [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/la-visite-des-petits-heros-a-partir-de-6-ans-2023 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 2480, « description »: « Cette ru00e9servation ne nu00e9cessite pas de paiement en ligne. Ru00e9servation obligatoire pour les enfants et les adultes. Visite commentu00e9e de l’exposition « Embarque avec tes hu00e9ros grecs » suivie d’un atelier Une visite commentu00e9e et contu00e9e de l’exposition « Embarque avec tes hu00e9ros grecs » suivie d’un atelier de ru00e9alisation d’un porte-clu00e9s en plastique fou u00e0 l’effigie de son hu00e9ros pru00e9fu00e9ru00e9 ou du bateau d’Ulyssu00e9e en perles u00e0 repasser (voir dates). Les enfants partent u00e0 l’abordage de trois grandes histoires de la mythologie : Thu00e9su00e9e et le Minotaure, Jason et la Toison d’Or, Ulysse et son retour u00e0 Itaque. mardi 18 avril : atelier plastique fou mercredi 19 avril : atelier perles u00e0 repasser jeudi 20 avril : atelier plastique fou mardi 25 avril : atelier perles u00e0 repasser mercredi 26 avril : atelier plastique fou jeudi 27 avril : atelier perles u00e0 repasser Duru00e9e : 1h30 ; u00e0 partir de 6 ans, adulte accompagnateur obligatoire ; 2u20ac en supplu00e9ment de l’entru00e9e du musu00e9e ; ru00e9servation obligatoire. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « La visite des petits hu00e9ros (u00e0 partir de 6 ans) / 2023 », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_940726.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/la-visite-des-petits-heros-a-partir-de-6-ans-2023 », « thumbnail_height »: 3485}, « link »: « https://my.weezevent.com/la-visite-des-petits-heros-a-partir-de-6-ans-2023 »}] 1 Musée et 3 Sites

Vieux-la-Romaine, c’est l’histoire de la ville d’Aregenua, une capitale qui administra un des territoires de l’actuelle Normandie bien avant la naissance de celle-ci. Les premières traces d’implantation de la ville remontent au début du Ier siècle ap. J.-C. Son essor urbain se serait effectué dans les années 120-140 ap. J.-C. et s’illustre par un vaste programme de constructions monumentales. La ville atteint son apogée entre le milieu du IIe siècle ap. J.-C. et la première moitié du IIIe siècle ap. J.-C. Ensuite, la cité décline et s’engage dans un processus de ruralisation.

Aujourd’hui, les visiteurs peuvent découvrir cette cité antique en visitant le musée et les vestiges du Forum et de deux maisons romaines.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-25T14:00:00+02:00 – 2023-07-25T16:00:00+02:00

2023-07-25T14:00:00+02:00 – 2023-07-25T16:00:00+02:00

Musée de Vieux-la-Romaine, Studio Hors Série