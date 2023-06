Week-end à Rome Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Vieux, 22 juillet 2023, Vieux.

Week-end à Rome 22 et 23 juillet Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Gratuit

Le camp militaire romain

Promenez-vous au cœur du camp romain, découvrez les armements et rencontrez les légionnaires ainsi que les officiers !

Vie de camp (Fabrication du pain, entretient des armes …)

Tentes d’état-major

Le camp militaire gaulois

Rencontrez les guerriers gaulois et assistez à des démonstrations de petit artisanat gaulois.

La Guerre des Gaules

Vivez la bataille des Gaulois versus les Romains !

Le cirque romain

Une présentation des célèbres courses de char des Romains suivie d’une course en trotinette et draisienne pour les plus jeunes !

Le théâtre romain

Une présentation ludique du théâtre romain et présentation de scénettes.

Défilé de mode

Assistez à un défilé de mode à la romaine pour découvrir tous les codes vestimentaires de l’époque !

Récits de bataille

Découvrez la guerre des Gaules grâce à des récits contés des célèbres batailles d’Avaricum, de Gergovie et d’Alésia. Les tactiques militaires et les armes vous seront présentées.

Le village des artisans

L’atelier du potier

Démonstration et courtes initiation au tour de potier.

L’atelier tabletterie

Démonstration et initiations au travail de l’os (fabrication d’épingles à cheveux).

L’atelier perles de verre

Démonstration et courtes initiations au travail du verre pour réaliser des perles de verre à la romaine !

L’atelier métallurgie

Démonstration et initiations pour réaliser une coulée de métal dans un moule afin de fabriquer un petit objet en étain.

En pratique :

Samedi et dimanche de 10h à 18h

Entrée et animations gratuites

Restauration en vente sur place et espace pique-nique aménagé pour les visiteurs.

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles, Vieux 14930 Vieux 14930 Calvados Normandie

Vieux-la-Romaine, c’est l’histoire de la ville d’Aregenua, une capitale qui administra un des territoires de l’actuelle Normandie bien avant la naissance de celle-ci. Les premières traces d’implantation de la ville remontent au début du Ier siècle ap. J.-C. Son essor urbain se serait effectué dans les années 120-140 ap. J.-C. et s’illustre par un vaste programme de constructions monumentales. La ville atteint son apogée entre le milieu du IIe siècle ap. J.-C. et la première moitié du IIIe siècle ap. J.-C. Ensuite, la cité décline et s’engage dans un processus de ruralisation.

Aujourd’hui, les visiteurs peuvent découvrir cette cité antique en visitant le musée et les vestiges du Forum et de deux maisons romaines.

Reconstitution historique légionnaires

