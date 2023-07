Visite du chantier de fouilles du Forum Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Vieux, 9 juillet 2023, Vieux.

Visite du chantier de fouilles du Forum Dimanche 9 juillet, 10h30, 14h00 Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Accès libre et gratuit

Découverte du monument emblématique du Forum, lieu où se déroulait l’activité politique, économique et judiciaire de la ville antique d’Aregenua. Ce monument exceptionnellement conservé est en cours d’étude et d’ordinaire fermé au public.

Les dimanches et les lundis, le chantier de fouilles est ouvert au public et un médiateur vous attend sur le Forum pour vous raconter l’histoire de ce lieu et répondre à vos questions.

Une petite exposition de photos d’objets découverts en fouilles sera installée sur le site.

Tout public, gratuit. De 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles, Vieux 14930 Vieux 14930 Calvados Normandie 02 31 71 10 20 https://www.vieuxlaromaine.fr 1 Musée et 3 Sites

Vieux-la-Romaine, c’est l’histoire de la ville d’Aregenua, une capitale qui administra un des territoires de l’actuelle Normandie bien avant la naissance de celle-ci. Les premières traces d’implantation de la ville remontent au début du Ier siècle ap. J.-C. Son essor urbain se serait effectué dans les années 120-140 ap. J.-C. et s’illustre par un vaste programme de constructions monumentales. La ville atteint son apogée entre le milieu du IIe siècle ap. J.-C. et la première moitié du IIIe siècle ap. J.-C. Ensuite, la cité décline et s’engage dans un processus de ruralisation.

Aujourd’hui, les visiteurs peuvent découvrir cette cité antique en visitant le musée et les vestiges du Forum et de deux maisons romaines.

Chantier de fouilles Forum

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques, Département du Calvados