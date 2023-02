Balad’Antique Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques, 8 juillet 2023, Vieux.

Balad’Antique Samedi 8 juillet, 10h30, 14h00, 16h00 Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques

2€ en supplément de l’entrée du musée, réservation conseillée

Une balade dans le village de Vieux à la découverte de l’antique cité d’Aregenua !

