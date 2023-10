Exposition « Embarque avec tes héros grecs ! » Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Vieux, 13 mai 2023, Vieux.

Thésée, Jason et Ulysse… trois héros de l’antiquité gréco-romaine dont les exploits font rêver petits et grands depuis des milliers d’années ! Trois héros face aux obstacles de la mer, face à de nombreux dangers et monstres en tous genres… tout un imaginaire issu de la mythologie.

Thésée, Jason et Ulysse, trois héros à (re)découvrir au cœur de cette exposition qui invite petits et grands à affronter aux côtés de leurs héros les nombreuses aventures que la mythologie à fait parvenir jusqu’à nous.

Cette exposition constituée d’histoires à voir, à entendre et à vivre est conçue pour tous avec des adaptations pour les enfants dès 3 ans.

Le parcours de l’exposition

A la découverte d’histoires vieilles de plusieurs milliers d’années…

La première étape de cette exposition invite à découvrir ces grandes épopées en s’appuyant sur dix œuvres originales de Martin Jarrie, illustrations du livre Héros de la mythologie grecque (éditions des Fourmis Rouges) et sur les textes de Martine Laffon qui sont proposés à l’écoute.

Des panneaux associés racontent ces histoires, leurs personnages, leurs rebondissements… Ils interrogent également sur la place capitale des femmes dans ces récits.

Cette première partie est proposée en partenariat avec la galerie Robillard (Paris), Les éditions des Fourmis rouges, Martin Jarrie et Martine Laffon.

Vivre les mythes aux côtés des héros

Après avoir écouté et découvert ces trois grands mythes, les visiteurs deviennent héros à leur tour et entrent dans un espace immersif qui invite à vivre, aux côtés de Thésée, de Jason et d’Ulysse les grandes étapes de leurs épopées.

D’abord Jason et les Argonautes, croisant en méditerranée les harpies, les rochers de Symplégades, les taureaux enragés d’Éétès, père de Médée, et bien sûr le dragon gardien de la Toison d’or.

Puis Thésée, qui aidé du fil d’Ariane part en quête du minotaure dans le labyrinthe effrayant de Dédale.

Et enfin Ulysse qui pour rentrer de Troie vers Ithaque devra lors de son épopée en mer faire face à Charybde et Scylla, aux sirènes et à Polyphème le cyclope gigantesque.

Il y aura des choses à voir, à traverser, à manipuler, à entendre…

Cette partie immersive de l’exposition est conçue par le Bazarnaom en partenariat avec le musée de Vieux-la-Romaine.

Jouer avec les héros

Pour finir ce parcours initiatique aux côtés de Jason, de Thésée et d’Ulysse, l’espace ludique du musée invite à se plonger dans la littérature jeunesse consacrée à ces mythes, à jouer aux héros Playmobils®, à colorier….

Exposition du 15 avril au 30 décembre.

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques 13 chemin Haussé, 14930 Vieux Vieux 14930 Calvados Normandie 02 31 71 10 20 http://www.vieuxlaromaine.fr Le musée de Vieux-la-Romaine vous accueille pour une visite de sa collection permanente retraçant la vie à Aregenua du Ier au Ve siècle. Venez visiter les sites antiques : Maison au Grand Péristyle, Maison à la Cour en U et le forum en cours de fouilles. Parkings gratuits : – Parking visiteurs : route de Feuguerolles – Parking handicapés : 13 chemin Haussé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

