A vos pinceaux ! Dimanche 23 avril, 14h00 Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques

2€ en supplément de l’entrée du musée

Une rencontre avec un objet du musée, une fresque romaine, que les jeunes artistes sont ensuite invités à reproduire de façon très simple.

Après avoir découvert les fresques du musée, les enfants sont invités à en reproduire une en peinture. Visite/atelier pour les enfants de 3 à 6 ans.

Durée : 1 heure

Réservation obligatoire pour les enfants et adultes accompagnateurs.

