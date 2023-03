Ca me fait penser, spectacle Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques, 16 avril 2023, Vieux.

C’est quoi la liberté ? C’est quoi la différence ? Pourquoi va t on à l’école ? Ça sert à quoi l’art ? Comment grandit-on ?…

Chiron, centaure chargé de former les jeunes héros et Artémis, déesse de la nature et de la jeunesse, invitent les spectateurs à s’interroger sur des questions philosophiques. Les aventures de personnages mythologiques – Atalante, Ulysse, Icare, Actéon, Héraclès – apparaissent alors comme de formidables pistes de réflexion !

La compagnie CHanTier21THéâTre met une nouvelle fois à l’honneur la richesse des paroles échangées, celles qui donnent lieu à des réflexions sur des sujets qui nous passionnent et nous interrogent à tout âge.

Samedi 15 et dimanche 16 avril, à 16h, à partir de 7 ans, compris dans l’entrée du musée, réservation obligatoire.

« , « type »: « rich », « title »: « Spectacle « Ca me fait penser » / 2023″, « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_940587.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/spectacle-ca-me-fait-penser », « thumbnail_height »: 1181}, « link »: « https://my.weezevent.com/spectacle-ca-me-fait-penser »}] 1 Musée et 3 Sites Vieux-la-Romaine, c’est l’histoire de la ville d’Aregenua, une capitale qui administra un des territoires de l’actuelle Normandie bien avant la naissance de celle-ci. Les premières traces d’implantation de la ville remontent au début du Ier siècle ap. J.-C. Son essor urbain se serait effectué dans les années 120-140 ap. J.-C. et s’illustre par un vaste programme de constructions monumentales. La ville atteint son apogée entre le milieu du IIe siècle ap. J.-C. et la première moitié du IIIe siècle ap. J.-C. Ensuite, la cité décline et s’engage dans un processus de ruralisation. Aujourd’hui, les visiteurs peuvent découvrir cette cité antique en visitant le musée et les vestiges du Forum et de deux maisons romaines.

