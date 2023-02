Atelier “Chevaux et dauphins en argile” Mercredi 22 février, 14h00 Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques

Réservation obligatoire, 2€ en supplément de l’entrée du musée

Un atelier en famille pour réaliser un cheval et un dauphin en argile.

En clin d’œil aux courses de chars dont la médiatrice évoquera les règles, les enfants réalisent un cheval ou un dauphin en argile. Durée : 1h30 ; à partir de 3 ans, adulte accompagnateur obligatoire ; 2€ en supplément de l’entrée du musée ; réservation obligatoire.

