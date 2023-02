Atelier “Fabrication de bijoux à la romaine” Vendredi 17 février, 14h00 Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques

7€ par enfant, entrée du musée pour les adultes accompagnateurs

Un atelier pour découvrir les bijoux des Romains et fabriquer des reproductions !

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles, Vieux 14930 Vieux 14930 Calvados Normandie [{“data”: {“cache_age”: 86400, “thumbnail_width”: 2452, “description”: “Cette ru00e9servation ne nu00e9cessite pas de paiement en ligne. Les enfants du00e9couvrent les bijoux des Romains et ru00e9alisent leur propore fibule, une sorte de broche. Ils fabriquent u00e9galement des perles pour confectionner un collier. Duru00e9e : 1h30 Tarif : 7u20ac en supplu00e9ment de lu2019entru00e9e du musu00e9e pour les visiteurs ru00e9alisant leurs bijoux Les adultes accompagnateurs ne ru00e9alisant pas de bijoux, seule l’entru00e9e du musu00e9e est u00e0 acquitter. u00c0 partir de 6 ans. Tous les enfants doivent u00eatre accompagnu00e9s du2019un adulte. Ru00e9servation obligatoire”, “html”: “

Les enfants découvrent les bijoux des Romains et réalisent leur propore fibule, une sorte de broche. Ils fabriquent également des perles pour confectionner un collier. Conseillé à partir de 6 ans, adulte accompagnateur obligatoire.

Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-17T14:00:00+01:00

2023-02-17T16:00:00+01:00 Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques

Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Vieux Autres Lieu Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Adresse Route de Feuguerolles, Vieux 14930 Ville Vieux Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Vieux Departement Calvados

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Vieux Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vieux/

Atelier “Fabrication de bijoux à la romaine” Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques 2023-02-17 was last modified: by Atelier “Fabrication de bijoux à la romaine” Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques 17 février 2023 musée et sites archéologiques Vieux vieux Vieux-la-Romaine

Vieux Calvados