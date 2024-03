Vieux Farka Touré + Mossäfer | Le Temps d’une Lune #8 ✨ Le Grand Mix Tourcoing, jeudi 14 mars 2024.

Vieux Farka Touré + Mossäfer | Le Temps d’une Lune #8 ✨ ✦ A travers une programmation désacralisée de concerts et de spectacles, le festival propose de prendre part à ces moments de partage, de fête et de tolérance qui caractérisent le mois du Ramadan Jeudi 14 mars, 20h00 Le Grand Mix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-14T20:00:00+01:00 – 2024-03-14T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-14T20:00:00+01:00 – 2024-03-14T23:00:00+01:00

✦ VIEUX FARKA TOURÉ

Vieux Farka Touré conjugue avec génie la tradition malienne, la musique songhaï de ses origines et le blues rock moderne. Depuis 2007, le guitariste virtuose parcourt le monde au fil d’explorations et de collaborations transfrontalières aventureuses avec des artistes comme Dave Matthews, John Scofield, Julia Easterlin, Idan Raichel ou encore le trio psyché Khruangbin…

Celui que l’on surnomme le « Hendrix du Sahara » jouera en sextet son dernier opus Les Racines, album au groove intemporel, aux sources du blues et de la musique de son père, le légendaire Ali Farka Touré. Ses compositions originales, imprégnées des musiques traditionnelles de l’Afrique de l’Ouest, conjuguent la fougue du jeu de guitare de Vieux et l’urgence des messages de ses chansons pour en faire une musique tout àfait contemporaine.

✦ MOSSÄFER

Arash Sarkechik est le fils de deux Iraniens venus étudier à Grenoble, et poussés à l’exil par les troubles survenus avec la révolution iranienne. Arash a baigné dans la culture perse mais a suivi une éducation principalement européenne.

Sur scène, Arash accueille le public comme à la maison. Ambiance intimiste, guitare, saz, flute et voix… Il chante aux creux des oreilles des spectateurs et raconte les récits imagés qui ouvrent la voie à ses chansons poétiques. Au Grand Mix, il nous présentera son projet Mossäfer.

Un partenariat Le Grand Mix & Attacafa

Ouverture des portes dès 19H

Bar + petite restauration sur place

// 18€ Tarif plein, 14€ Tarif réduit*

Disponible sur le Pass Culture

*abonné·es Grand Mix, étudiant·es, bénéficiaires du RSA, demandeur·euses d’emploi, familles nombreuses, moins de 26 ans, habitant·es de Roubaix et Tourcoing

