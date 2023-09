Ouverture de la chapelle du cimetière Vieux cimetière de Saint-Junien Saint-Junien Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Saint-Junien Ouverture de la chapelle du cimetière Vieux cimetière de Saint-Junien Saint-Junien, 17 septembre 2023, Saint-Junien. Ouverture de la chapelle du cimetière Dimanche 17 septembre, 14h00 Vieux cimetière de Saint-Junien Gratuit. Entrée libre. La chapelle Sainte-Madeleine, située au coeur du vieux cimetière de Saint-Junien, est mentionnée dès le XIIIe siècle. Au XVIIe siècle, les pénitents bleus s’y installent, l’agrandissent et la dotent d’un splendide retable baroque. La visite permet de découvrir son architecture sobre et les témoins de la présence des pénitents bleus. Vieux cimetière de Saint-Junien Boulevard Louis-Blanc, 87200 Saint-Junien Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 02 30 69 https://www.penitents-bleus-saint-junien.fr/ La chapelle Sainte-Madeleine, située au coeur du vieux cimetière de Saint-Junien, est mentionnée dès le XIIIe siècle. Au XVIIe siècle, les pénitents bleus s’y installent, l’agrandissent et la dotent d’un splendide retable baroque. La visite permet de découvrir son architecture sobre et les témoins de la présence des pénitents bleus. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 ©F.Bernard Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Saint-Junien Autres Lieu Vieux cimetière de Saint-Junien Adresse Boulevard Louis-Blanc, 87200 Saint-Junien Ville Saint-Junien Departement Haute-Vienne Lieu Ville Vieux cimetière de Saint-Junien Saint-Junien latitude longitude 45.887756;0.904166

Vieux cimetière de Saint-Junien Saint-Junien Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-junien/