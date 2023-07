Des pas, des signes, des sons – Theatre Illusia & Grand Atelier Vieux Château Vicq-sur-Breuilh, 17 septembre 2023, Vicq-sur-Breuilh.

plusieurs étapes estivales de rencontres expérimentales et créées pour les sites visitées, formes déambulatoires mélant texte, danse, manipulation, musique improvisée et son des fleurs. C’est la rencontre entre Marja Nykanen et Gisèle Gréau, l’une explorant le son des fleurs pour sa création à venir (Thétre des fleurs), l’autre dansant les mouvements de la nature, des éléments et des sons. plusieurs étaptes dans des sites patrimoniaux de Haute Vienne et de Corrèze. Soutenu par la DRAC dans le cadre de l’été culturel 2023

Vieux Château Vic sur Breuilh Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « aurora87asso@sfr.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0687165909 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.aurora-illusia.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Grand Atelier/ Illusia