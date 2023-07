Le vieux château et son donjon Vieux château (musée d’art naïf) Laval, 16 septembre 2023, Laval.

Le vieux château et son donjon 16 et 17 septembre Vieux château (musée d’art naïf) Visites du donjon : départ toutes les 30 minutes. Inscription sur site (jauge limitée à 19 personnes).

Monument emblématique de notre ville, le château renferme des richesses historiques insoupçonnées, dont une remarquable charpente datée du 13e siècle couronnant, de façon magistrale, la haute tour maîtresse qui domine la rivière.

Vieux château (musée d’art naïf) Place de la Trémoille, 53000 Laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 02 53 74 12 30 http://www.musees.laval.fr Le Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers Au moment de sa création, en 1967, le Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers est le premier et unique établissement français consacré à l’Art naïf. Le château de Laval sert d’écrin à cette collection d’exception qui présente le travail d’artistes autodidactes majeurs à l’instar d’Henri Rousseau. Au cours de votre visite, vous serez amené à découvrir ces courants artistiques méconnus dont les œuvres se caractérisent par l’exubérance des formes et des couleurs, des rapports d’échelle et des perspectives inhabituelles, ainsi qu’un foisonnement de détails. Au musée, vous découvrirez également des artistes singuliers dont l’œuvre se situe à mi-chemin entre l’Art naïf et l’Art brut. Au travers de nombreuses innovations plastiques, ces artistes hors-normes apportent un nouveau souffle à la création autodidacte. Parc de stationnement (payant à moins de 100 mètres) Bus (Ligne E : gare SNCF-musée direct, Ligne B: gare SNCF-centre ville) Gare desservie (TGV)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

