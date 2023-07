Spectacle : Impromptu Sarah Bernhardt / Et pop! au château – Le Neubourg festival Vieux château Le Neubourg, 17 septembre 2023, Le Neubourg.

Spectacle : Impromptu Sarah Bernhardt / Et pop! au château – Le Neubourg festival Dimanche 17 septembre, 14h00, 15h30 Vieux château Durée 20 min.

Impromptu Sarah Bernhardt

MAY BOUHADA

Théâtre

Une promenade théâtrale humoristique et vivante en compagnie de quelques épisodes de la vie de Sarah Bernhardt. Son autobiographie Ma double vie, qui relate les aventures, les difficultés et les embûches rencontrées par l’actrice avant d’acquérir la notoriété qui la propulsera au rang de star internationale, est un exemple du genre. En plus d’être l’immense actrice de sa génération, Sarah était une conteuse hors pair, un esprit libre et cocasse : ses mémoires publiées en 1907 sont à la fois drôles, vivantes, pudiques et pas tout à fait historiquement exactes, car Sarah était également affabulatrice.

La lecture de ses textes mis en voix par May Bouhada, sera aussi l’occasion d’un parcours avec le public mis à contribution, pour interpréter quelques extraits du répertoire qui lui ont porté chance, de La Fontaine, Racine, Dumas et Hugo. May Bouhada prépare un film biopic sur la vie de Sarah Bernhardt et vient partager en avant-première un peu de sa passionnante recherche.

Dimanche 17 septembre à 14h et 15h30

Durée : 20 minutes — Verger, entrée libre

> Impromptu au programme des Journées du Matrimoine

Vieux château 18 place du château, 27110 Le Neubourg Le Neubourg 27110 Eure Normandie 02 32 35 69 02 https://www.leneubourg.fr/culture-patrimoine/monuments/vieux-chateau/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T14:30:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

