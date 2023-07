Spectacle : Impromptu Nina Simone / Et pop! au château – Le Neubourg festival Vieux château Le Neubourg Catégories d’Évènement: Eure

Spectacle : Impromptu Nina Simone / Et pop! au château – Le Neubourg festival
Samedi 16 septembre, 14h00, 15h30
Vieux château
Durée 20 min.
Impromptu Nina Simone
JINA DJEMBA FEAT.JULIEN VASNIER
Jazz soul

Actrice et chanteuse, passionnée de musique, Jina Djemba s’est notamment illustrée dans le rôle de Madame de Tourvel dans une relecture des Liaisons dangereuses par John Malkovitch. Pendant plusieurs années, elle incarne l’icône américaine Nina Simone au Théâtre de l’Œuvre puis au Lucernaire, dans la pièce Miss Nina Simone qu’elle met en scène avec Anne Bouvier. Pour cet impromptu, elle fera résonner les chansons de Nina Simone, accompagnée à la guitare par Julien Vasnier.

Samedi 16 septembre à 14h et 15h30

Durée : 20 minutes — Verger, entrée libre

Vieux château
18 place du château, 27110 Le Neubourg
02 32 35 69 02
https://www.leneubourg.fr/culture-patrimoine/monuments/vieux-chateau/

