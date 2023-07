Levez les yeux ! Spectacle « Euphrate » / Et pop! au château – Le Neubourg festival Vieux château Le Neubourg Catégories d’Évènement: Eure

Le Neubourg Levez les yeux ! Spectacle « Euphrate » / Et pop! au château – Le Neubourg festival Vieux château Le Neubourg, 15 septembre 2023, Le Neubourg. Levez les yeux ! Spectacle « Euphrate » / Et pop! au château – Le Neubourg festival Vendredi 15 septembre, 11h00, 14h00 Vieux château Durée 1h, 5€ par élève, gratuit accompagnateurs. Euphrate NIL BOSCA Normande par sa mère, turque par son père, ses deux parents comptent sur ses résultats scolaires pour réussir… les débuts dans la vie d’Euphrate n’ont rien d’un long fleuve tranquille ! Théâtre-danse, dès 12 ans Euphrate est une lycéenne en classe de terminale qui rencontre des difficultés avec le système scolaire. Outre ses résultats assez médiocres, elle doit prochainement exprimer son choix d’orientation professionnelle : un vrai casse-tête. Elle en vient alors à se demander quelle incidence sa double culture a pu avoir sur la construction de son identité. Dans un dialogue savoureux et plein d’humour avec son père, elle part à la rencontre de ses racines turques et de ses souvenirs d’enfance. Entremêlant la danse et les mots, le spectacle raconte avec la liberté d’un corps joyeux le long chemin vers l’affirmation de sa propre parole de femme. > spectacle au programme des Journées du Matrimoine Dans la presse :

« Un petit bijou de spectacle. Brillante, touchante et drôle » Armelle Héliot

« Puissant, très drôle, émouvant. » Révélation comédienne palmarès 2022, Sceneweb

« Superbe spectacle. » Mona Chollet Texte, interprétation et mise en scène Nil Bosc. Co-mise en scène Stanislas Roquette, Olivier Constant. Compagnie ARTEPO

Vendredi 15 septembre à 11h et 14h

Durée : 1h — Jardins du Vieux-Château, Le Neubourg Vieux château 18 place du château, 27110 Le Neubourg Le Neubourg 27110 Eure Normandie 02 32 35 69 02 https://www.leneubourg.fr/culture-patrimoine/monuments/vieux-chateau/ [{« type »: « email », « value »: « aline.cesar76@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Victor Hadrien

