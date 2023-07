Levez les yeux ! Hansel & Gretel / et pop! au château – Le Neubourg festival Vieux château Le Neubourg, 15 septembre 2023, Le Neubourg.

Levez les yeux ! Hansel & Gretel / et pop! au château – Le Neubourg festival Vendredi 15 septembre, 09h30, 15h00 Vieux château Durée 1h, 5€ par élève, gratuit accompagnateurs.

Hansel & Gretel

COLLECTIF UBIQUE

Venez fondre de plaisir devant ce périple théâtral et musical qui remet au goût du jour la célèbre recette des frères Grimm.

Conte musical, dès 6 ans

Deux enfants, une sorcière et une maison en pain d’épices. Tous les vieux ingrédients sont là, mais laissez-vous donc surprendre par l’adaptation du Collectif Ubique qui s’empare de ce conte célèbre pour en faire un spectacle rythmé, poétique et déjanté à douze instruments où l’alexandrin est à l’honneur. Scie musicale, théorbe, clarinette, violon …. Le trio de comédiens-musiciens change de casquettes et d’instruments à chaque seconde et donne à voir un spectacle mêlant compositions originales et morceaux de répertoire sur instruments anciens et modernes. Le spectacle est suivi d’une présentation des instruments.

Dans la presse :

« une version musicale et théâtrale intégralement réécrite, où l’humour et le rythme, notamment de l’alexandrin, chatouillent agréablement l’oreille. Energique et précise, l’adaptation fait mouche. » TTT TÉLÉRAMA

Texte, composition et mise en scène : Audrey Daoudal, Vivien Simon, Simon Waddell

Avec Hélène Lailheuque, Boris Winter, Clément Latour

Samedi 16 septembre à 14h30

Durée : 1h — Jardins du Vieux-Château

Vieux château 18 place du château, 27110 Le Neubourg Le Neubourg 27110 Eure Normandie 02 32 35 69 02 https://www.leneubourg.fr/culture-patrimoine/monuments/vieux-chateau/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:30:00+02:00 – 2023-09-15T10:30:00+02:00

2023-09-15T15:00:00+02:00 – 2023-09-15T16:00:00+02:00

©Hubert Caldaguès