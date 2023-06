Explorez le patrimoine médiéval : restauration de la salle historique et promenade au jardin médiéval Vieux château – Jardin de Jeanne Solomiac, 16 septembre 2023, Solomiac.

La « salle Gasconne », construite à la fin du XIIIe siècle, est actuellement en cours de restauration, bien qu’elle soit partiellement en ruines. Vous pouvez librement visiter l’extérieur du chantier et découvrir la chambre située au premier étage.

Le « jardin de Jeanne » s’inspire de l’époque médiévale et met en valeur une variété de plantes, telles que des légumes, des herbes aromatiques, des plantes médicinales, ainsi que des vignes et des arbres fruitiers typiques de la région.

Vieux château – Jardin de Jeanne Route de Solomiac, 32120 Homps Solomiac 32120 Gers Occitanie 06 79 75 01 80 Homps regorge de merveilles à découvrir. Parmi elles, situé sur le rocher où se trouve la zone fortifiée, se trouvent les vestiges du vieux château, magnifiquement restaurés sous la forme d’une tour datant du XIIIe siècle.

N’hésitez pas à vous approcher et à pénétrer dans le « Jardin de Jeanne », qui se trouve au pied de la tour.

Ce jardin s’inspire des jardins médiévaux et vous y trouverez des palissades en châtaignier et des plessis qui protègent les cultures de légumes, d’herbes aromatiques, de plantes condimentaires et médicinales.

Les arbres fruitiers en demi-tige, les vignes palissées, les rosiers grimpants et les fleurs vivaces ajoutent tout leur charme à ce jardin harmonieux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

©Sylvia de Saint-Wandrille