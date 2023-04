Fabrique ta panoplie de légionnaire Musée de Vieux-la-Romaine, 20 juillet 2023, Vieux.

Petits et grands, pros des ciseaux et bricolos, l’armée d’Aregenua recrute et a besoin de jeunes soldats pour fabriquer casques et boucliers de légionnaires…. en carton !

Chacun coupe, peint et décore son casque et son bouclier de légionnaire qu’il pourra ensuite rapporter à la maison.

De 6 à 10 ans (adulte accompagnateur obligatoire), 7€ par enfant ; entrée du musée pour l’adulte accompagnateur.

Réservation obligatoire sur le site du musée de Vieux-la-Romaine..

Musée de Vieux-la-Romaine Route de Feuguerolles

Vieux 14930 Calvados Normandie



Young and old, scissors pros and handymen, the Aregenua army is recruiting and needs young soldiers to make helmets and legionary shields?. out of cardboard!

Everyone cuts, paints and decorates their own legionary helmet and shield to take home.

From 6 to 10 years old (accompanying adult required), 7? per child; museum entrance for the accompanying adult.

Reservation required on the Vieux-la-Romaine museum website.

Jóvenes y mayores, profesionales de las tijeras y manitas, el ejército de Aregenua está reclutando y necesita jóvenes soldados para fabricar cascos y escudos legionarios… ¡con cartón!

Cada uno recorta, pinta y decora su propio casco y escudo legionario para llevárselo a casa.

De 6 a 10 años (adulto acompañante obligatorio), 7? por niño; entrada al museo para el adulto acompañante.

Reserva obligatoria en la página web del museo Vieux-la-Romaine.

Die Armee von Aregenua rekrutiert und braucht junge Soldaten, um Legionärshelme und -schilde aus Pappe zu basteln!

Jeder schneidet, bemalt und verziert seinen eigenen Legionärshelm und -schild, den er dann mit nach Hause nehmen kann.

Von 6 bis 10 Jahren (erwachsene Begleitperson erforderlich), 7? pro Kind; Eintritt ins Museum für die erwachsene Begleitperson.

Reservierung auf der Website des Museums von Vieux-la-Romaine erforderlich.

