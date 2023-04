La visite des petits héros ! (à partir de 6 ans) Musée de Vieux-la-Romaine, 25 avril 2023, Vieux.

Thésée, Jason et Ulysse… trois héros de l’Antiquité dont les exploits font rêver petits et grands depuis des milliers d’années ! Trois héros face aux obstacles de la mer, face à de nombreux dangers et monstres en tous genres… tout un imaginaire issu de la mythologie à découvrir pendant la visite.

La médiatrice du musée accompagne les enfants à la découverte de ces fabuleuses histoires et les invite à devenir des petits héros au coeur de l’espace immersif.

Les petits héros d’aujourd’hui pourront ensuite laisser libre cours à leur imagination en créant un porte-clés en plastique fou du bateau d’Ulysse.

Conseillé pour les enfants à partir de 6 ans, adulte accompagnateur obligatoire, 2€ en supplément de l’entrée du musée.

Sur réservation.

2023-04-25 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-25 . .

Musée de Vieux-la-Romaine Route de Feuguerolles

Vieux 14930 Calvados Normandie



Theseus, Jason and Ulysses? three heroes of Antiquity whose exploits have been the stuff of dreams for young and old for thousands of years! Three heroes facing the obstacles of the sea, facing numerous dangers and monsters of all kinds? a whole imaginary world from mythology to discover during the visit.

The museum mediator accompanies the children to discover these fabulous stories and invites them to become little heroes in the heart of the immersive space.

The little heroes of today will then be able to give free rein to their imagination by creating a crazy plastic key ring of Ulysses’ boat.

Recommended for children from 6 years old, accompanying adult required, 2? in addition to the museum entrance fee.

On reservation

Teseo, Jasón y Ulises, tres héroes de la Antigüedad cuyas hazañas han hecho soñar a grandes y pequeños durante miles de años Tres héroes que se enfrentan a los obstáculos del mar, a numerosos peligros y a monstruos de todo tipo… todo un mundo imaginario de la mitología para descubrir durante la visita.

El mediador del museo acompaña a los niños en el descubrimiento de estas fabulosas historias y les invita a convertirse en pequeños héroes en el corazón del espacio inmersivo.

A continuación, los pequeños héroes de hoy podrán dar rienda suelta a su imaginación creando un alocado llavero de plástico del barco de Ulises.

Recomendado para niños a partir de 6 años, adulto acompañante obligatorio, 2? adicionales a la entrada del museo.

Con reserva previa

Theseus, Jason und Odysseus – drei Helden der Antike, deren Heldentaten seit Tausenden von Jahren Groß und Klein zum Träumen bringen! Drei Helden, die sich den Hindernissen des Meeres, zahlreichen Gefahren und Ungeheuern aller Art stellen müssen… eine ganze Fantasiewelt aus der Mythologie, die es während des Besuchs zu entdecken gilt.

Die Vermittlerin des Museums begleitet die Kinder bei der Entdeckung dieser fabelhaften Geschichten und lädt sie dazu ein, im immersiven Raum selbst zu kleinen Helden zu werden.

Die kleinen Helden von heute können dann ihrer Fantasie freien Lauf lassen und einen verrückten Plastik-Schlüsselanhänger von Odysseus’ Schiff gestalten.

Empfohlen für Kinder ab 6 Jahren, erwachsene Begleitperson erforderlich, 2? zusätzlich zum Museumseintritt.

Auf Reservierung

