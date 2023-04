Visite 3-6 ans, chasse aux doudous au musée Route de Feuguerolles, 23 avril 2023, Vieux.

Une visite en famille proposant une première découverte du musée aux enfants de 3 à 6 ans.

Cette nuit, des doudous ont fait la fête au musée. Mais nous avons perdu LE doudou du musée !! Partis à sa recherche, les enfants rencontrent une multitude de doudous cachés dans les collections.

Au fil de leur recherche, les enfants découvrent par le jeu quelques pièces maîtresses du musée.

Pour les enfants de 3-6 ans (adulte accompagnateur obligatoire), compris dans l’entrée du musée, réservation obligatoire. .

2023-04-23 à 11:00:00 ; fin : 2023-04-23 . .

Route de Feuguerolles

Vieux 14930 Calvados Normandie



A family visit offering a first discovery of the museum to children from 3 to 6 years old.

Last night, some teddy bears had a party in the museum. But we lost THE museum’s teddy bear! In search of it, the children meet a multitude of cuddly toys hidden in the collections.

As they search, the children discover some of the museum’s most important pieces through play.

For children 3-6 years old (accompanying adult required), included in the museum entrance fee, reservation required.

Una visita familiar que ofrece un primer descubrimiento del museo a los niños de 3 a 6 años.

Anoche, unos peluches celebraron una fiesta en el museo. ¡Pero hemos perdido el osito del museo! En su búsqueda, los niños se topan con multitud de peluches escondidos entre las colecciones.

En su búsqueda, los niños descubren jugando algunas de las piezas clave del museo.

Para niños de 3 a 6 años (acompañados obligatoriamente por un adulto), incluido en el precio de entrada al museo, previa reserva.

Ein Familienbesuch, der Kindern von 3 bis 6 Jahren eine erste Entdeckung des Museums bietet.

Heute Nacht haben einige Kuscheltiere im Museum gefeiert. Aber wir haben DAS Kuscheltier des Museums verloren! Auf der Suche nach ihm begegnen die Kinder einer Vielzahl von Kuscheltieren, die in den Sammlungen versteckt sind.

Auf ihrer Suche entdecken die Kinder spielerisch einige der wichtigsten Ausstellungsstücke des Museums.

Für Kinder von 3-6 Jahren (erwachsene Begleitperson erforderlich), im Museumseintritt inbegriffen, Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-04-21 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité