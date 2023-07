Passez une journée à Boussac au temps du Moyen Âge Vieux bourg de Boussac Boussac Catégories d’Évènement: Boussac

Creuse Passez une journée à Boussac au temps du Moyen Âge Vieux bourg de Boussac Boussac, 17 septembre 2023, Boussac. Passez une journée à Boussac au temps du Moyen Âge Dimanche 17 septembre, 10h00 Vieux bourg de Boussac Gratuit. Sans inscription. Départ à 10h00 devant l’office de tourisme : place de l’hôtel de ville. Durée : 1h30 à 2h00. Boussac : à 30 mn de Guéret, Montluçon ou La Châtre. Venez (re)découvrir cette petite ville du XIIe au XVIe siècle au cours d’une promenade dans les vieilles rues de la ville. De nombreux vestiges sont visibles à qui sait ouvrir l’oeil ! Vous pourrez découvrir les emparts, tours, portes d’entrée, maisons… Au cœur des affrontements entre le royaume de France et celui d’Angleterre, vous voyagerez aux côtés des seigneurs de Boussac et du roi de France Charles VII. Partez à la découverte de cette cité médiévale avec Étienne, doctorant en histoire. Vieux bourg de Boussac Place de l’hôtel de ville, 23600 Boussac Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 65 05 95 http://www.terresdecombraille.com Les rues et ruelles, l’église, le moulin, la cascade… de la partie ancienne de Boussac. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00 ©Creuse Confluence Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Boussac, Creuse Autres Lieu Vieux bourg de Boussac Adresse Place de l'hôtel de ville, 23600 Boussac Ville Boussac Departement Creuse Lieu Ville Vieux bourg de Boussac Boussac

Vieux bourg de Boussac Boussac Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boussac/