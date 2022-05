Beach Wrestling Tour 2019 : Sous les tapis la plage ! Le 29 Juillet @Vieux-Boucau (14h-18h sur la Plage de L’Estacade) Plage de L’Estacade Vieux-Boucau-les-Bains Catégories d’évènement: Landes

Beach Wrestling Tour 2019 : Sous les tapis la plage ! Le 29 Juillet @Vieux-Boucau (14h-18h sur la Plage de L’Estacade) Plage de L’Estacade, 29 juillet 2019 14:00, Vieux-Boucau-les-Bains. Lundi 29 juillet 2019, 14h00 Sur place – BEACH WRESTLING TOUR 2019 – La lutte sur sable arrive sur la plage du Vieux Boucau ce lundi 29 Juillet. Participation Gratuite. La FFL va entamer une nouvelle tournée des côtes françaises pour cette édition 2019 du Beach Wrestling Tour ! Cet évènement qui sillonne la France est l’occasion d’aller à la rencontre du grand public en proposant de découvrir une version ludique et estivale de la lutte. Ce sera évidemment aussi une belle opportunité, de communiquer auprès de tous sur la pratique de lutte et de toutes ses disciplines associées Petits ou grands, novices ou expérimentés, tout le monde peut venir tester et se défier en s’initiant au BEACH WRESTLING (ou lutte sur sable), une pratique innée qui sommeille en chacun d’entre nous. Le Beach Wrestling est accessible à tous et permet de découvrir une pratique ludique et naturelle de la lutte. Plage de L’Estacade Vieux-Boucau les Bains 40480 Vieux-Boucau-les-Bains Landes lundi 29 juillet 2019 – 14h00 à 19h00

