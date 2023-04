Marché traditionnel saisonnier Avenue de la liberté, 8 septembre 2023, Vieux-Boucau-les-Bains.

Marché traditionnel tous les jours sauf dimanche et jours fériés de mi-juin à fin-septembre. Le reste de l’année le mardi et le samedi..

2023-09-08 à ; fin : 2023-09-08 13:00:00. .

Avenue de la liberté

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine



Traditional market every day except Sundays and public holidays from mid-June to the end of September. The rest of the year on Tuesdays and Saturdays.

Mercado tradicional todos los días excepto domingos y festivos desde mediados de junio hasta finales de septiembre. El resto del año, los martes y sábados.

Traditioneller Markt jeden Tag außer an Sonn- und Feiertagen von Mitte Juni bis Ende September. Den Rest des Jahres dienstags und samstags.

Mise à jour le 2023-02-15 par OTI LAS