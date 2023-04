Compagnie Soleil Nuit / A table ! Fronton, 28 août 2023, Vieux-Boucau-les-Bains.

Harry, petit haricot Bio, se retrouve sans le vouloir à grandir parmi les fruits et légumes couverts de pesticides. Si différents, ils ont pourtant tous la même peur : finir à l’usine en plat cuisiné.

A la quête de ses origines, Harry va questionner la société qui l’entoure. Durant son périple du ch.

2023-08-28 à ; fin : 2023-08-28 . .

Fronton

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine



Harry, a small organic bean, finds himself unwillingly growing up among fruits and vegetables covered in pesticides. So different, they all have the same fear: to end up in the factory as a cooked dish.

In search of his origins, Harry will question the society that surrounds him. During his journey from ch

Harry, un pequeño frijol ecológico, se encuentra sin saberlo creciendo entre frutas y verduras cubiertas de pesticidas. Tan diferentes, todos tienen el mismo miedo: acabar en la fábrica como comida precocinada.

En busca de sus orígenes, Harry cuestionará la sociedad que le rodea. Durante su viaje desde el ch

Harry, eine kleine Bio-Bohne, wächst ungewollt inmitten von pestizidverseuchtem Obst und Gemüse auf. So unterschiedlich sie sind, haben sie doch alle die gleiche Angst: in der Fabrik als Fertiggericht zu enden.

Auf der Suche nach seinen Wurzeln hinterfragt Harry die Gesellschaft, die ihn umgibt. Auf seiner Reise von der Schule bis zur Arbeit

Mise à jour le 2023-02-14 par OTI LAS