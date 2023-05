Initiations et tournois : Beach-tennis / Beach-rugby / Ultimate Plage de l’estacade, 26 août 2023, Vieux-Boucau-les-Bains.

Rejoignez-nous sur la plage de l’estacade tous les samedis du 08/07 au 09/09 pour des séances sportives

Au programme de ce samedi : Beach-tennis / Beach-rugby / Ultimate

14h à 15h initiations découvertes – 15h30 à 19h : tournois (1 sport/heure)

Gratuit – Inscriptions sur place – Lots à gagner.

2023-08-26 à ; fin : 2023-08-26 19:00:00. .

Plage de l’estacade

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine



Join us on the beach of the estacade every Saturday from 08/07 to 09/09 for sports sessions

This Saturday’s program: Beach-tennis / Beach-rugby / Ultimate

2:00 pm to 3:00 pm : initiation – 3:30 pm to 7:00 pm : tournaments (1 sport/hour)

Free – Registration on site – Prizes to be won

Únete a nosotros en la playa de Estacade todos los sábados de 08/07 a 09/09 para sesiones deportivas

Programa de este sábado: Tenis playa / Rugby playa / Ultimate

de 14:00 a 15:00: iniciación al descubrimiento – De 15:30 a 19:00: torneos (1 deporte/hora)

Gratuito – Inscripción in situ – Sorteo de premios

Treffen Sie uns am Strand der Estacade jeden Samstag vom 08/07 bis zum 09/09 für Sportveranstaltungen

Auf dem Programm an diesem Samstag: Beach-Tennis / Beach-Rugby / Ultimate

14:00 bis 15:00 Uhr: Einführung und Entdeckung – 15:30 bis 19:00 Uhr: Turniere (1 Sportart/Stunde)

Kostenlos – Anmeldung vor Ort – Lose zu gewinnen

Mise à jour le 2023-05-10 par OTI LAS