Marché des Métiers d’art Promenade du lac, 16 août 2023, Vieux-Boucau-les-Bains.

Marchés des métiers d’art tous les mercredis soirs en juillet et août, à partir de 19 heures, en bordure du lac marin..

2023-08-16 à ; fin : 2023-08-16 . .

Promenade du lac

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine



Craft markets every Wednesday evening in July and August, starting at 7 p.m., on the shores of the marine lake.

Mercadillos artesanales todos los miércoles por la tarde en julio y agosto, a partir de las 19.00 h, al borde del lago marino.

Kunsthandwerksmärkte jeden Mittwochabend im Juli und August, ab 19 Uhr, am Ufer des Sees.

