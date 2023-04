Pelote Basque et folklore landais Fronton, 2 août 2023, Vieux-Boucau-les-Bains.

En première partie, un groupe d’échassiers landais vous fera apprécier les richesses d’un spectacle de tradition landaise à travers la diversité de leurs chorégraphies. Billetterie directement au guichet du fronton et en ligne sur www.helloasso.com.

Fronton

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine



In the first part, a group of stilt walkers from the Landes will make you appreciate the richness of a traditional Landes show through the diversity of their choreographies. Ticketing directly at the front desk and online at www.helloasso.com

En la primera parte, un grupo de zancudos de las Landas le hará apreciar la riqueza de un espectáculo tradicional de las Landas a través de la diversidad de sus coreografías. Las entradas pueden adquirirse directamente en la taquilla y en línea en www.helloasso.com

Im ersten Teil des Abends wird eine Gruppe von Stelzenläufern aus der Provinz Landes Ihnen den Reichtum eines Schauspiels der Tradition der Provinz durch die Vielfalt ihrer Choreographien näher bringen. Kartenverkauf direkt an der Kasse im Fronton und online unter www.helloasso.com

