Compagnie Soleil Nuit / De la goutte naît la rose Fronton, 31 juillet 2023, Vieux-Boucau-les-Bains.

Le spectacle « De la goutte d’eau naît la rose » est né d’une volonté d’explorer l’élément aquatique. Source de vie, en mouvement constant, l’eau change d’état comme l’homme change d’émotions, bouleversé par son environnement..

2023-07-31 à ; fin : 2023-07-31 . .

Fronton

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine



The show « From the drop of water comes the rose » was born from a desire to explore the aquatic element. Source of life, in constant movement, water changes its state as man changes his emotions, upset by his environment.

El espectáculo « De la gota de agua nace la rosa » nació del deseo de explorar el elemento acuático. Fuente de vida, en constante movimiento, el agua cambia de estado como el hombre cambia de emociones, alterado por su entorno.

Die Aufführung « Aus dem Wassertropfen entsteht die Rose » entstand aus dem Wunsch, das Element Wasser zu erforschen. Das Wasser ist eine Quelle des Lebens und in ständiger Bewegung. Es verändert seinen Zustand, so wie der Mensch seine Gefühle verändert, wenn er von seiner Umwelt erschüttert wird.

Mise à jour le 2023-02-14 par OTI LAS