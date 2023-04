Marché nocturne Rue des goélands Vieux-Boucau-les-Bains Catégories d’Évènement: Landes

Vieux-Boucau-les-Bains

Marché nocturne Rue des goélands, 24 juillet 2023, Vieux-Boucau-les-Bains. Marché nocturne tous les lundis soirs en juillet et août rue des goélands à partir de 19h..

2023-07-24 à ; fin : 2023-07-24 . .

Rue des goélands

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine



Night market every Monday evening in July and August, rue des goélands, starting at 7 pm. Mercado nocturno todos los lunes por la tarde en julio y agosto, rue des goélands, a partir de las 19.00 h. Nachtmarkt jeden Montagabend im Juli und August in der Rue des goélands ab 19 Uhr. Mise à jour le 2023-02-15 par OTI LAS

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Vieux-Boucau-les-Bains Autres Lieu Rue des goélands Adresse Rue des goélands Ville Vieux-Boucau-les-Bains Departement Landes Lieu Ville Rue des goélands Vieux-Boucau-les-Bains

Rue des goélands Vieux-Boucau-les-Bains Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vieux-boucau-les-bains/

Marché nocturne Rue des goélands 2023-07-24 was last modified: by Marché nocturne Rue des goélands Rue des goélands 24 juillet 2023 Rue des goélands Vieux-Boucau-les-Bains

Vieux-Boucau-les-Bains Landes