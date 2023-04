Spectacle enfants Pirate Cortes Fronton, 10 juillet 2023, Vieux-Boucau-les-Bains.

Spectacle de magie avec au programme de multitudes apparitions / disparitions d’animaux, bijoux, liquide et oiseaux… sans oublier les grandes illusions !.

2023-07-10 à ; fin : 2023-07-10 22:15:00. .

Fronton

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine



Magic show with a program of multiple appearances / disappearances of animals, jewels, liquids and birds … without forgetting the great illusions!

Un espectáculo de magia con muchas apariciones y desapariciones de animales, joyas, líquidos y pájaros… ¡y por supuesto grandes ilusiones!

Eine Zaubershow mit zahlreichen Erscheinungen und Verschwinden von Tieren, Schmuck, Flüssigkeiten, Vögeln und großen Illusionen

Mise à jour le 2023-02-14 par OT Vieux Boucau