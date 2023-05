A la rencontre de la forêt landaise, initiation au bain de forêt 11 Route des Lacs, 4 juillet 2023, Vieux-Boucau-les-Bains.

Marie fondatrice de Terra Atlaya et sylvothérapeute vous propose aujourd’hui de découvrir la forêt landaise autrement. Une parenthèse pour rencontrer vos alliés les grands arbres!.

2023-07-04 à ; fin : 2023-07-04 12:15:00. EUR.

11 Route des Lacs Départ parking La poste Vieux Boucau

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine



Marie, founder of Terra Atlaya and sylvotherapist, proposes you to discover the Landes forest in a different way. An interlude to meet your allies the big trees!

Marie, fundadora de Terra Atlaya y silvoterapeuta, le invita a descubrir el bosque de las Landas de otra manera. Una pausa para conocer a sus aliados, ¡los grandes árboles!

Marie, Gründerin von Terra Atlaya und Waldtherapeutin, schlägt Ihnen heute vor, den Wald der Landes auf andere Weise zu entdecken. Eine Auszeit, um Ihre Verbündeten, die großen Bäume, kennenzulernen!

