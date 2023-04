Festival Huellas: films franco-espagnols 11 Mail André Rigal, 2 juin 2023, Vieux-Boucau-les-Bains.

Des films qui laissent des empreintes… Le festival Huellas est un pont cinématographique entre la France et l’Espagne. Au programme de sa 5 ème édition : projections, compétition officielle de court métrage franco espagnol, concours européen de court métrage..

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-04 23:00:00. .

11 Mail André Rigal

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine



Films that leave their mark… The Huellas festival is a cinematographic bridge between France and Spain. On the program of its 5th edition: screenings, official competition of French-Spanish short films, European short film competition.

Películas que dejan huella… El festival Huellas es un puente cinematográfico entre Francia y España. En el programa de su 5ª edición: proyecciones, concurso oficial franco-español de cortometrajes, concurso europeo de cortometrajes.

Filme, die Spuren hinterlassen… Das Festival Huellas ist eine filmische Brücke zwischen Frankreich und Spanien. Ausgabe: Filmvorführungen, offizieller französisch-spanischer Kurzfilmwettbewerb, europäischer Kurzfilmwettbewerb.

Mise à jour le 2023-03-30 par OTI LAS