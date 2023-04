Balade sensorielle en forêt, 18 mai 2023, Vieux-Boucau-les-Bains .

Vieux-Boucau-les-Bains ,Landes ,

Balade sensorielle en forêt

10 Rue Pierre Loti Vieux-Boucau-les-Bains Landes

2023-05-18 – 2023-05-18

Vieux-Boucau-les-Bains

Landes

Venez prendre le temps de vous laisser transporter par vos sens et d’éveiller votre curiosité. Venez écouter, sentir, ressentir et toucher les éléments. Décrirez vos sensations en toute simplicité et ainsi porter un autre regard sur le monde qui nous entoure.

Sur réservation

+33 6 24 75 30 27 Mademoiselle PLANTE

nadege_plante

Vieux-Boucau-les-Bains

