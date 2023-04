Atelier d’écriture Adultes Maison des Clubs Vieux-Boucau-les-Bains Catégories d’Évènement: Landes

Vieux-Boucau-les-Bains

Atelier d’écriture Adultes Maison des Clubs, 5 mai 2023, Vieux-Boucau-les-Bains. Atelier animé par Ghislaine Berges-Gillet, animatrice professionnelle.

Nombre de places limité..

2023-05-05 à ; fin : 2023-05-05 12:00:00. EUR.

Maison des Clubs avenue de la liberté

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine



Workshop led by Ghislaine Berges-Gillet, professional facilitator.

Limited number of places. Taller dirigido por Ghislaine Berges-Gillet, facilitadora profesional.

Número limitado de plazas. Workshop unter der Leitung von Ghislaine Berges-Gillet, professionelle Moderatorin.

Begrenzte Anzahl an Plätzen. Mise à jour le 2023-03-15 par OTI LAS

