Yoga à la plage Parking de l’Estacade, 18 avril 2023, Vieux-Boucau-les-Bains.

Imaginez une plage presque déserte, une douce brise, une odeur iodée, le doux son des vagues.

C’est le lieux privilégié que je vous propose pour prendre un moment rien que pour vous-même et s’immerger dans une pratique délicieuse de méditation, d’Asana, de pranayama et du matin…..

2023-04-18 à ; fin : 2023-04-18 . .

Parking de l’Estacade Plage Sud

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine



Imagine an almost deserted beach, a gentle breeze, the smell of seaweed, the soft sound of the waves.

This is the privileged place I propose to take a moment just for yourself and immerse yourself in a delightful practice of meditation, asana, pranayama and morning exercises….

Imagine una playa casi desierta, una suave brisa, el olor de las algas, el suave sonido de las olas.

Este es el lugar privilegiado que te propongo para tomarte un momento sólo para ti y sumergirte en una deliciosa práctica de meditación, asana, pranayama y práctica matutina….

Stellen Sie sich einen fast menschenleeren Strand vor, eine sanfte Brise, einen jodhaltigen Geruch und das leise Rauschen der Wellen.

Das ist der besondere Ort, den ich Ihnen vorschlage, um sich einen Moment nur für sich selbst zu nehmen und in eine köstliche Praxis aus Meditation, Asana, Pranayama und Morgen…. einzutauchen.

