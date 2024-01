Toro Défi – La Nuit du Recorte Vieux-Boucau-les-Bains, lundi 5 août 2024.

Toro Défi – La Nuit du Recorte Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-05 21:30:00

fin : 2024-08-05

Spectacle riche en émotion où les hommes « Los recortadores »évitent la charge du toro par un saut ou un écart.

Spectacle sans mise à mort aux arènes de Vieux-Boucau.

2h de spectacle – Avant le début du spectacle, les 16 compétiteurs tirent au sort pour la soirée un numéro de dossard allant de 1 à 17, le 13 n’étant pas attribué – par superstition ! Ainsi 4 poules de 4 acteurs sont constituées.

Après le défilé d’ouverture, les Recortadores sont présentés au public. Certains viennent de loin en Espagne où ils sont de véritables champions dans le domaine.

X Le 1er taureau est affronté par la 1ère poule et ainsi de suite. Chacun fera valoir sa spécialité : recorte, écart, saut…. et les qualités combatives du taureau seront aussi mises à l’honneur ! Enfin les 4 meilleurs recortadores de la soirée affronteront le 5 éme taureau pour la finale.

A l’issue de la finale, le jury proclamera le classement et remettra les trophées avant qu’un feu d’artifice n’embrase la piste !

Réservez en ligne.

.

Arènes

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine



L’événement Toro Défi – La Nuit du Recorte Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2024-01-10 par OT Vieux Boucau