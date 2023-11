Déambulation des » Lutins Samedi » Cie Vaporium Vieux Bergerac Bergerac, 24 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Venez assister à la Déambulation des » lutins Samedi » avec la compagnie Vaporium dans le centre historique de Bergerac..

2023-12-24 fin : 2023-12-24 . .

Vieux Bergerac

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and watch the Déambulation des » lutins Samedi » with the Vaporium company in Bergerac’s historic center.

Venga a ver el desfile de los « duendes del sábado » con la compañía Vaporium en el centro histórico de Bergerac.

Erleben Sie die Déambulation des « lutins Samedi » mit der Kompanie Vaporium im historischen Zentrum von Bergerac.

